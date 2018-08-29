«Маловнятные, идиотские реформы образования». Депутат Пётр Толстой о причинах нападения подростков на учителя в Петербурге

Вице-спикер Государственной думы, депутат от партии «Единая Россия» Пётр Толстой прокомментировал нападение подростков на посетителей Таврического сада в Петербурге. В своем Facebook парламентарий высказался резко, назвав случившееся следствием «маловнятных и идиотских» реформ образования.

«Это не просто хулиганская выходка каких-то отморозков, это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования», — написал Толстой поздним вечером 28 августа.

По его мнению, дополнительное образование стало недоступным для большинства семей, а школы лишили воспитательной функции, что привело к «взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания». Толстой полагает, что школа больше не вразумляет, как отличать плохое от хорошего, а просто учит ставить галочки в нужные клеточки.

«И эту пустоту заняли такие субкультуры, как АУЕ, потому что детям и подросткам нужно хоть как-то самоутверждаться и реализовываться», – заключает вице-спикер. Толстой также отметил, что на возникшую субкультуру в свое время обратили должное внимание.

«Учителям говорили: «Это ваши проблемы». Но это проблемы не отдельных педагогов, это проблема самой системы образования и вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего», – резюмировал вице-спикер.

Вечером 24 августа группа подростков беспричинно напала на посетителей Таврического сада, среди которых был школьный учитель. Педагогу сломали челюсть в двух местах. По факту возбуждены уголовные дела о побоях и умышленном причинении вреда здоровью.

Полицейские частично установили личности подозреваемых. Они учатся в старших классах, исповедуют уголовную идеологию А.У.Е. («Арестантский уклад един», или «Арестантское уркаганское единство») и промышляют уличными налетами на мирных граждан. В группе участвуют также школьницы.