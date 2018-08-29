В Петербурге детского психотерапевта подозревают в сексуальном насилии над юным пациентом

Детский врач-психотерапевт задержан в Петербурге. Его подозревают в запретных методах общения с юным пациентом.

Как стало известно «Фонтанке», в начале августа на телефон доверия в психотерапевтическую службу обратилась 43-летняя жительница Адмиралтейского района. Она сообщила, что ее 10-летний сын стал жертвой сексуального насилия. Информацию передали в Следственный комитет.

28 августа полиция пришла на улицу Инженерную, где в арендованном помещении принимает пациентов 52-летний врач-психотерапевт. Именно с ним в 2015-2016 годы работал мальчик, ставший жертвой сексуального насилия. По мнению следствия, надругался над ребенком именно медик.

Сотрудники правоохранительных органов побывали в квартире доктора, где изъяли ноутбуки, флешки, смартфоны. Их содержимое внимательно изучат: не исключено, что найдут много интересного.

Врач задержан на двое суток.

В Интернете без труда можно найти рекламу услуг фигуранта. Педиатр, невролог и детский психотерапевт с 20-летним стажем не только лечит пациентов (в том числе в государственных учреждениях), но и учит коллег — читает лекции.