На Эльбрусе нашли останки красноармейцев. Поисковики работали на высоте четырех тысяч метров

Останки солдат Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны обнаружили российские военные на Эльбрусе. Поиски велись на высоте от 3,5 до 4 тысяч метров над уровнем моря, заявил 29 августа начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев

«За десять дней военные специалисты ЮВО обнаружили останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно, немецкой), ложку с инициалами солдата», – цитирует Астафьева РБК со ссылкой на РИА Новости.

Поиски велись в ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти». Около 80 военнослужащих искали останки советских воинов на южных склонах Эльбруса в районе Ледовой базы.

Работы проводятся в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях высокогорья.