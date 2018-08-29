В Греции в порт вернулся горящий паром с тысячей человек на борту. Пожар начался в легковушке

Пожар возник на пароме компании ANEK Lines, который вышел из порта греческого Пирея в сторону Крита. Горящее судно с пассажирами вернулось в порт отправления, пишет 29 августа Naftemporiki.

По данным издания, на борту парома находились 875 пассажиров и 140 членов экипажа. Паром перевозил 80 грузовых и 152 легковых автомобиля, один из которых и стал причиной инцидента.

Пожар вознику спустя несколько часов после отправления парома, и капитан принял решение вернутся в Пирей. Паром сопровождали два пожарных судна. По прибытии в порт пассажиров и экипаж эвакуировали с помощью пожарных лестниц. Для безопасности всех переместили в кормовую часть.

Информации о пострадавших пока не поступало. Пожарные локализовали возгорание.