Тысячи правых и левых радикалов устроили беспорядки в Германии после убийства немца мигрантами

В Германии тысячи неонацистов устроили беспорядки на улицах саксонского города Хемница после того, как мигранты убили немца. В столкновениях уже пострадали 20 человек, среди них двое представителей правопорядка, сообщает 28 августа Deutsche Welle.

Беспорядки длятся уже более двух дней, а в полицию поступило 43 заявления об уголовных преступлениях. Десять обращений связаны с запрещенными в Германии вскидываниями рук в нацистском приветствии, остальные касаются нанесенных телесных повреждений, нарушения общественного порядка и несоблюдения закона о проведении собраний. Посольство РФ заявило, что среди пострадавших есть россиянин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, 27 августа в уличных беспорядках участвовали шесть тысяч праворадикалов и полторы тысячи левых, которые вышли на улицы после убийства мигрантами немца.

Власти Германии негативно оценили выступление неонацистов в Хемнице. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что травля иностранных граждан не имеет ничего общего с правовым государством. Глава МИД Хайко Маас отметил, что правый экстремизм представляет угрозу немецкому обществу, и необходимо защищать человеческое достоинство, демократию и свободу «не только в Хемнице, но и в любой точке мира».

В ночь на 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии в массовой драке был смертельно ранен 35-летний Даниэль Хиллиг, еще участников двое получили ножевые ранения. В убийстве немца подозреваются двое мигрантов: 22-летний иранец и 23-летний сириец.

На следующий же день в центре города ультраправые устроили акцию и потребовали закрыть город для беженцев. В конфликт с ними вступили антифашисты, которые были недовольны пропагандой нацизма.