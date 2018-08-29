Премьер-министр Чехии: Страна больше не примет ни одного беженца, потому что принимает украинцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки заявил, что Чехия не примет больше ни одного беженца, так как принимает людей из Украины. Об этом сообщает Radio Praha.

"Непосредственно перед вылетом в Италию чешский премьер заявил, что "Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины", – говорится в сообщении. В Чехии уже работает около 70 тыс. украинцев.

После завершения визита Бабиш намерен встретиться с представителями государств Вышеградской четверки, в которую, помимо Чехии, входят также Словакия, Венгрия и Польша.