В Архангельской области горел магистральный газопровод

На магистральном газопроводе "Ухта – Торжок-2" в Ленском районе Архангельской области произошел пожар. Как сообщает областное ГУ МЧС возгорание на газопроводе произошло у нежилой станции Шиес. Жертв и пострадавших нет.

Как уточнили в Урдомском линейном производственном управлении ООО «Трансгазухта», произошел разрыв одной из веток газопровода диаметром 1220 мм. На трубопроводе были перекрыты задвижки на 303-м км участка газопровода на станции Шиес (Ленский район Архангельской области) и 331-м км станции Мадмас (республикака Коми).Газопровод осуществляет поставку в населенный пункт Урдома по 2-й ветке.

К месту разрыва газопровода были направлены аварийная бригада газовиков, пожарная команда и несколько единиц техники.

"Погибших и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Причины происшествия и характер повреждений газопровода устанавливается. По состоянию на 23.10 произошло самозатухание газа, работа пожарной команды не потребовалась. На месте работает аварийно-восстановительная бригада с целью оценки повреждений", – сообщают спасатели.