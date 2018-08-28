Трамп показал представителям прессы красную карточку, чем вызвал смех

Президент США Дональд Трамп показал представителям СМИ красную карточку. Это произошло после его встречи с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино 28 августа.

Об инциденте сообщает ТАСС. Агентство сообщает также, что при виде карточки журналисты не смогли сдержать смех. Сюжет показали местные каналы. В нем Инфантино рассказывает Трампу для чего нужны желтая и красная футбольные карточки. После презентации президент США показал вторую представителям прессы со словами: «Это очень хорошо, мне нравится».

Инфантино и Трамп встретились в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Красную карточку Трамп адресовал либеральным СМИ, которых не раз публично критиковал. Более того, накануне американский президент назвал ангажированной поисковую систему Google, которая якобы выдает по запросу его имени только плохие новости. В компании ответили, что это никак не влияют на ранжирование публикаций.