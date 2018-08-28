В Греции разбился военный самолет

В Греции во время тренировочного полёта разбился учебный самолет ВВС страны. В результате погиб пилот. Об этом сообщает Ekathimerini 28 августа.

"Тело 39-летнего пилота обнаружили спасатели вскоре после инцидента. Он был отцом двух детей", – говорится в сообщении.

Самолет T-2 Buckeye находился на расстоянии в семь морских миль от греческого города Спарты, когда случилась катастрофа, сообщается, что самолет на вышел из пикирования. Второй пилот выжил, приземлившись на парашюте. Он госпитализирован.

У обоих пилотов был 2500-часовой опыт полетов.

Ведется расследование.