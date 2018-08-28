Минобороны РФ: "Белые каски" доставили отравляющие вещества на склад боевиков в Сирии

Представители "Белых касок" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый группировкой "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ – прим.ред.), сообщил 28 августа на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон от нескольких находящихся в провинции Идлиб независимых источников, в город Саракиб из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках доставлен большой груз отравляющих веществ", — сказал он.

Как сообщил Цыганков, в сопровождении восьми представителей организации "Белые каски" отравляющие вещества были доставлены на склад, используемый боевиками группировки "Ахрар Аш-Шам" для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, где их встречали два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования.

"Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения",-добавил он.

Ранее Минобороны РФ предупреждал о том, что в Идлибе готовится провокация с использованием химоружия, она может послужить поводом для авиа-и ракетного удара коалиции США по правительственным войскам Сирии.