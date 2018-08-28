Постпред России при ООН: У сирийской армии нет химического оружия

У сирийской армии нет химического оружия и планов по его использованию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по Сирии, сообщает 28 августа РБК.

Небензя отметил, что в использовании химоружия нет «никакой военной необходимости». Он также добавил, что армия Асада в своем уме, чтобы воздержаться от этого шага, ведь в противном случае подобные действия вызовут огонь трех могущественных держав.

25 августа Минобороны России сообщило, что в Сирии готовится провокация с применением химоружия. В ведомстве считают, что ее намерена провести группа боевиков, обученных английскими наемниками из ЧВК «Олива». По имеющейся у Минобороны информации, удар будет нанесен по населенному пункту Кафер-Зайта из реактивных установок. В министерстве не исключают, что цель провокации – ответное нанесение удара по Сирии силами США. Ранее Вашингтон предупреждал об этих ответных действиях.

Во вторник патрульный американский самолет изучил обстановку на границе Сирии, пролетев над нейтральными водами. Также в Персидский залив прибыл военный эсминец ВМС США. Российские вооруженные силы также усилили флот в Средиземном море. Параллельно на суше идет подготовка к самым масштабным военным учениям с 1981 года. В НАТО расценивают это как демонстрацию подготовки к масштабному конфликту.