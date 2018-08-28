Фанаты киевского "Динамо" устроили массовую драку с болельщиками "Аякса"

В Печерском районе Киева в пабе подрались футбольные фанаты местного "Динамо" и голландского "Аякса". Об этом сообщила полиция столицы Украины на своей странице в Facebook.

"Событие произошло в одном из пабов на улице Большой Васильковской. В управление полиции доставляют 9 активных участников конфликта. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта.

Напомним, что во вторник, 28 августа, на стадионе "Олимпийский" в 22.00 начался футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА между командами "Динамо" (Украина) и "Аякс" (Нидерланды).