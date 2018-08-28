Климкин: Украина сообщит России о прекращении дружбы до конца сентября

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что до 30 сентября страна официально уведомит Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом он сказал Українським Новинам 29 августа.

"Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, – до 30 сентября", – сказал он.

Согласно договору, если за 6 месяцев до окончания 10-летнего срока действия документа одна из сторон не сообщит второй о желании прекратить его действие, он автоматически будет продлен на следующие 10 лет. То есть действие данного договора автоматически продлится на 10 лет с 1 апреля 2019 года, если Украина не уведомит Россию о желании его прекратить до 30 сентября.

При этом Климкин не ответил на вопрос о том, почему президент Петр Порошенко во вторник заявил о намерении Украины денонсировать договор, хотя еще в апреле не поддерживал соответствующую инициативу МИДа и заявлял о намерении прекратить в одностороннем порядке только действие отдельных положений документа.

"Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", – сказал он.

Во вторник в ходе совещания с послами иностранных государств Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищённой к прекращению действия договора и призвал МИД внести необходимые документы для начала этого процесса. Других подробностей он не сообщил, как и не пояснил, почему изменил свою позицию.

В апреле Порошенко анонсировал внесение в парламент законопроекта об одностороннем прекращении действия отдельных положений договора, например относительно стратегического партнерства или о двустороннем сотрудничестве в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

В то же время он подчеркивал, что полностью денонсировать договор нельзя, поскольку для Украины важны договорные положения, в которых говорится, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.