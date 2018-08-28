Капитан "Спартака" напомнил Радимову о проигранном пари. Тот решил слово сдержать, но не все так просто

Занимательный диалог произошёл между бывшим полузащитником "Зенита" Владиславом Радимовым и капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым.

Началось все с напоминания Глушакова в инстаграме о пари, которое ему предложил в прошлом сезоне Радимов: тот, чья команда оказывается ниже в турнирной таблице по итогам чемпионата, оплачивает ужин в ресторане на шестерых. В результате "Зенит" занял пятую строчку, а "Спартак" – третью.

"Дядя Влад, когда поляну накроете? Скоро новое дерби, уже новый сезон стартовал, пора новое пари заключить! P.S. Если что, мой следующий отпуск в декабре. Как раз отметим Новый год", – написал во вторник, 28 августа, полузащитник столичного клуба в инстаграме.

Ему ответил Радимов в своем аккаунте.

"Ха! Тут мне Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно – с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов! Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, – Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: «Приезжайте еще – за добавкой!»", – ответил бывший игрок "Зенита" (авторские орфография и пунктуация сохранены – ред.).

Но на этом диалог не закончился. В комментарии к посту Радимова пришёл Глушаков.

"Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают. Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты еще играл тогда? Ну ничего, мы в следующем году, когда вернемся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Ну хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезешь", – заявил Глушаков.

Напомним, матч "Зенит" -"Спартак" пройдёт в воскресенье, 2 августа,на арене "Санкт-Петербург". После пяти стартовых туров чемпионата Российской премьер-лиги сезона 2018/19 "Зенит" идет на первом месте (15 очков), "Спартак" – на втором (13 очков).