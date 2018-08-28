«Жданчик» для военных. Убитого при штурме эшелона с бронетехникой криминального авторитета оплакивает город

Стала известна личность инициатора нападения на воинский эшелон в Забайкальском округе. 29-летний авторитет Антон Жданов по прозвищу «Жданчик» пошел на штурм целой бригады и погиб от пули часового. Местные жители по нему скорбят.

Как сообщает 28 августа Главное военное следственное управление СКР, нападению гражданских лиц в городе Петровск-Забайкальский подвергся эшелон с личным составом и военной техникой войсковой части 28331. Это 59-я бригада управления связи сухопутных войск, дислоцированная городе-спутнике Екатеринбурга Верхняя Пышма. Эшелон следовал на полигон «Цугол» для участия в крупнейших в истории современной России учениях «Восток-2018».

В Петровск-Забайкальский эшелон прибыл около десяти вечера 26 августа. Для его охраны выставили караул. Несколько военнослужащих, как пишут жители, отправились в магазин за покупками и оказались в местном кафе.

В заведении отмечали день рождения. Солировал именинник Антон Жданов, более известный по прозвищу «Жданчик». Популярность он приобрел в неформальном статусе криминального авторитета. 26 августа Жданову, уроженцу Читинской области, исполнилось 29 лет. Он привлекался к уголовной ответственности за похищение человека и якобы исполнял функции «смотрящего».

Военные и «братва» не сошлись в некоторых вопросах мироздания, в драке победили местные. Солдаты кинулись к эшелону, часовые своих пустили, а чужаков остановили предупредительными выстрелами. Компанией из десяти человек командовал «Жданчик», она принялась забрасывать поезд камнями, караульный открыл огонь на поражение.

По данным Следственного комитета, со времени прибытия поезда в Петровск-Забайкальский до инцидента прошло более двух часов. В ведомстве сообщается, что погибший был пьян. О военных этого не сказано.

Гибель Жданова активно обсуждалась в группе жителей Петровск-Забайкальского vk.com/anonim_pzmz. Когда накопилась критическая масса нелестных отзывов о нем, администратора попросили удалить «ветку», что он и сделал. Пользователи открыли другую, для выражения соболезнований. Она наполняется не менее активно.

Петровск-Забайкальский населяют 16 тысяч человек. Город расположен в 400 километрах от Читы на Транссибирской магистрали.

Учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября. В них задействуют 300 тысяч военнослужащих.