Полежаевский парк может прирасти спортивным центром

В Полежаевском парке может появиться спортивный центр: как сообщили «Фонтнаке» источники в смольнинской комиссии по Генплану, 28 августа она решила рассмотреть вопрос о его создании. По данным источников, предложение на заседании внес представитель комитета по спорту, который заявил, что будто бы уже имеется поручение губернатора о проектировании центра, и оно уже реализуется. Также он сказал, что к проекту имеет отношение спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев.

Проблема заключается в том, что парк находится в зоне охраняемых ландшафтов, что автоматически запрещает строительство; об этом накомиссии напомнил зампред КГИОП Алексей Михайлов. Он же оказался единственным, кто проголосовал против проекта. К тому же, обустройство и облагораживание парка является весьма обсуждаемой темой для жителей окрестных районов. Новое строительство в нем может вызвать социальную вспышку, рассказали «Фонтанке» источники.

Впрочем, пока комиссия во главе с вице-губернатором Игорем Албиным постановила лишь «рассмотреть вопрос». Для того, чтобы реализация проекта стала возможной, потребуется не только изменить Генплан, но и внести изменения в 820-й городской закон о зонах охраны и в закон о зеленых насаждениях общего пользования.

Напомним, комиссия по Генплану сейчас рассматривает поправки в главный городской планировочный документ, внесенные в ходе публичных слушаний, прошедших в конце июня. Как сообщили в комиссии, из важных поправок, принятых сегодня, можно также выделить одну, касающуюся Купчинского радиополя во Фрунзенском районе. Комиссия отвела часть территории под деловую зону Д: именно здесь можно будет реализовать планы Смольного по строительству храма, объектов культуры и досуга («Университета третьего возраста», театра «Мастерская», детской школы искусств), экопарка, зоны водных развлечений и спортивных объектов. Однако и для военного мемориала, который несколько лет создается на этом месте активистами, появится «больше воздуха», рассказал «Фонтанке» члено комиссии Александр Карпов – для этих целей отвели достаточно места в зоне Р (рекреационной).