Медведев появился в кадре

Премьер-министр России Дмитрий Медведев нашелся спустя почти 2 недели публичного отсутствия, 28 августа провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, кадры их беседы показал канал "Россия-24".

Встреча прошла в рабочем кабинете премьера. Как сообщается на сайте кабмина, в ходе встречи Медведев поинтересовался подготовкой к новому учебному году в регионе.

Медведев после долго отсутствия на публике провёл встречу с врио губернатора Нижегородской области, кадры распространили российские телеканалы. Беседа состоялась в подмосковной резиденции премьера Горки-9 pic.twitter.com/W1YRZEqR8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.

"Примерно 327 тысяч детей у нас готовы начать учёбу. Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену. Пока такие учащиеся есть, хотя доля их меньше, чем в среднем по стране. В этом году мы вводим четыре новые школы, это 1875 учебных мест", — сказал Никитин, добавив, что новые школы появятся по области. "До 2020 года планируем в общем ввести 13 учебных заведений, там уже будут и нижегородские. Это где-то на семь тысяч обучающихся", — добавил он.

Кроме этого, Никитин сообщил, что около 30% школ в регионе требуют капитального ремонта, в этих целях область выделила 438 миллионов рублей. Он также отметил, что за последние годы было введено более 14 тысяч дополнительных мест в детских садах. Планируется построить еще 27 учреждений на 3545 мест.

"Я думаю, это правильная программа, когда комбинируются и ясельные группы, и неясельные, потому что это и экономнее, и чаще удобнее родителям", — одобрил Медведев.

Пресс-служба кабмина 23 августа сообщила, что Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы.