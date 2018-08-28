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Город
28.08.2018 21:30
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Будущее Мытного двора уменьшили в этажности

 

Территорию Мытного двора недалеко от Александро-Невской лавры, на Старорусской улице, решением смольнинской комиссии по Генплану 28 августа перевели в зону малоэтажной застройки — 2ЖД. Комиссия во главе с вице-губернатором Албиным разбирала сегодня поправки, поданные на прошедших в конце июня публичных слушаниях по изменению в Генеральный план Санкт-Петербурга.

Как известно, Мытный двор для жителей окрестных домов является «горячим» местом: горожане хотят разбить там парк, между там как инвестор и владелец территории, компания «Евгеньевская дача», лелеет мысли о новом жилом комплексе на весьма дорогих землях. В 2014 году городское правительство выделило участок на Евгеньевской улице, 2, под строительство нового здания Генконсульства США. После охлаждения отношений России и США планы строительства нового здания консульства отложили в долгий ящик, а участок отдали бизнесу.

В сентябре 2014-го специалисты КГИОП зафиксировали незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, выходящего на Старорусскую. Комитет предписал восстановить здание, а когда собственник участка проигнорировал обращения – ведомство обратилось в суд. Но в 2017 году его проиграло, в том числе в апелляции.

По данным СПАРКа, учредителями «Евгеньевской 2» значатся «БФА Девелопмент» Людмилы Коган (компания покинула проект в 2009 году) и «Рождественский квартал», связанный с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы.

Член комиссии по Генплану Александр Карпов заявил «Фонтанке», что решение «уменьшить» этажность возможной застройки на террритории Мытного двора является по свей сути компромиссиным решением, так как строить здесь дома высотой в 2-4 этажа инвестору будет невыгодно. «Это компромиссное решение: жители не получат парка, а застройщик – 4-5 (лишних) этажей. В результате там будет вечная автостоянка. По крайней мере, до изъятия земельного участка», – прокомментировал он на своей странице в соцсети.

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