Опасные изумрудные волны. Финский залив позеленел вслед за петербургскими реками и прудами

Жаркое лето в Петербурге и области «озеленило» Финский залив вслед за реками. Фотографиями поделился с «Фонтанкой» читатель Евгений 28 августа. Он снял изумрудный залив в окрестностях Зеленогорска.

Причина явления – сине-зеленые водоросли, они же цианобактерии. Они активно размножаются в теплой воде и питаются продуктами жизнедеятельности различных организмов. При отмирании водоросли выделяют опасные токсины, которые могут быть фатальными для млекопитающих и птиц. Из-за них, например, в водоемах Петербурга этим летом массово умирали утки.

При попадании в человеческий организм цианобактерии могут вызывать аллергию, а также влиять на печень.

Таким образом, зеленая вода в заливе теперь хороша лишь для красивых фото. От купания в ней стоит воздержаться.

Кстати, в последний раз Финский залив такого же насыщенного изумрудного цвета петербуржцы наблюдали жарким летом 2007 года.