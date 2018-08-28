Клиенты Альфа-банка сообщили о недоступности сервисов

Читатели «Фонтанки» из числа клиентов Альфа-банка сообщили о трудностях с доступом к некоторым услугам. В пресс-службе подтвердили сбой, он длился несколько минут.

Как пишут читатели, вечером 28 августа перестали проходить онлайн-платежи через Google Pay, отказало мобильное приложение, по телефону тоже невозможно получить услугу.

Первые письма пришли в 20.11. Через пятнадцать минут автоответчик Альфа-банка при звонке корреспондента «Фонтанки» подтвердил проблему:

«В настоящее время по техническим причинам недоступен ряд сервисов в телефонном центре и отделениях банка. В телефонном центре возможна только блокировка карты. В ближайшее время функционал будет восстановлен».

Региональный директор по информполитике и связям с общественностью Альфа-банка Лада Шаманина сообщила «Фонтанке», что сервисы были недоступны частично, сбой в системе длился несколько минут.

«Сейчас все системы работают в штатном режиме», – уточнила представитель банка.