Косметологи на Большой Морской встретили канал «Санкт-Петербург» трубой и зонтиком

У коллег с канала «Санкт-Петербург» удался финал журналистского расследования по теме мошенников, что завлекают доверчивых в странную клинику красоты, где у горожан находят лишь заболевания. После того, как журналист внедрился в нужную ему организацию на Большой Морской, 29, съемочная группа прибыла для контрольного видеосюжета. Но их встретили недружественно. Как рассказала "Фонтанке" участница конфликта, «сначала это было очень смешно». «Фонтанка» демонстрирует это щоу, где в главной роли выступила успешный менеджер.

Около 15 часов 28 августа съемочная группа канала «Санкт-Петербург» приехала в офисный центр на Большую Морскую, 29. Коллеги собирались сделать заключительные кадры для сюжета о расследовании, касающегося мошеннической схемы под прикрытием некоего семейного центра эстетической косметологии и медицины.

Ведущая программы «Зона особого внимания» Юлия Глебова (на съемках она была с Еленой Болдышевой), как стало известно «Фонтанке», недавно даже устраивалась в эту структуру, выдавая себя за стажера. В результате журналисты лично видели, как из колл-центра звонят петербуржцам, убеждают, что у них на скидочных картах от ведущих ретейлеров города накопились бонусы, за которые положен бесплатный осмотр. Другое дело, что после осмотра доверчивым рассказывают о болезнях кожи и волос, а потом, как вы понимаете, начинается платная и искусственная история.

По данным « Фонтанки», когда журналисты пришли в этот центр на Большой Морской, их там встретили удивлением и отказом от комментариев. Но так как уже знали про колл-центр, они спустились в это помещение. Здесь агрессия и началась.

фрагмент видео канала "Санкт-Петербург"

По словам Юлии Глебовой, дама в красном пальто (она же, согласно грамотам на стене, – лучший менеджер) перешла от перепалки к схватке врукопашную. Все же журналистам повезло, ввиду того, что из подручных средств у нее в руках оказался только зонтик и какая-то труба.

– Это было очень смешно, потому что абсурдно. Но потом женщина разошлась, и стало неприятно, – говорит Юлия Глебова.

К вечеру журналисты были вынуждены общаться с сотрудниками 78 отдела полиции Центрального района. В том числе косметологами заинтересовались оперативники экономической полиции.

А если смотреть с точки зрения качества продукта, то съемка стала насыщенной и украсит выпуск.