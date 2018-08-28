Банкир Владимир Антонов сдал следствию свои дома на Рублевке. Он деятельно раскаивается в хищениях у банка «Советский»

Арестованный банкир Владимир Антонов добровольно выдал следствию свои дома и земельные участки на Рублевке для полного погашения ущерба по делу о мошенничестве на 150 млн рублей. Как сообщил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, наложить арест на имущество его подзащитный попросил на допросе 28 августа.

«В заявлении упомянуты два дома и три земельных участка в дачном поселке Аксиньино-2 Одинцовского района Московской области, – уточнил Решетников. – Их общая стоимость ориентировочно значительно превышает 100 млн рублей».

Выданное имущество оформлено на жену Антонова, но фактически принадлежит ему. Особняки мультимиллионера обыскивали в апреле этого года, сотрудники МВД матерно оценили роскошь и изобилие.

Банкир в июле 2018 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал организацию хищения 150 млн рублей у «Советского». В частности, он дал показания на беглого экс-владельца банка Станислава Митрушина. Соучастница схемы, Герой Труда Тамара Чернышова, в мае получила полтора года колонии.

По версии обвинения, в октябре 2015 года топ-менеджмент «Советского», зная о скором приходе временной администрации, санкционировал выдачу невозвратного кредита номинальной компании. Арбитражный суд признал учреждение банкротом.

Постановлением Колпинского суда Антонову продлена стража до 18 ноября, сообщала сегодня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Две недели назад следователь ГСУ ГУ МВД Тенишев просил отпустить банкира под домашний арест, но не был услышан.

Ранее Выборгский суд арестовал 10 млн рублей, принадлежащих Антонову. Деньги были выданы добровольно.

Владимир Антонов являлся собственником российского Инвестбанка и совладельцем литовского Snoras, был хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов. Находится в розыске Интерпола по уголовному делу о банковских махинациях в Литве.