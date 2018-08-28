«Фонтанка» за 60 секунд — 28 августа

Путин обещал сегодня высказаться насчет пенсионной реформы, но переиграл это дело на завтра. Чтобы хоть как-то справиться с фрустрацией, мы собрали все видео с высказываниями российских президентов в сложные для них времена. Теперь нас терзают предчувствия.

Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области много лет ведет позиционную войну с Союзом журналистов России. Но теперь в игру вступает администрация президента.

Глава юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа изящно завернул группу коммунистов с заявкой на референдум про пенсионную реформу. В кои-то веки заявители оформили документы идеально. Но вот незадача: Горизбирком уже зарегистрировал группу со схожим вопросом.

В «Невской ратуше» опять глухо со связью. Вышки мобильной связи на здание установили. Но теперь все портит пленка, которой оклеены окна. А может, бетон в здании не той системы.

Прокуратура так торопилась прижучить соосновательницу тренинговой организации «Зеора» Ольгу Маркелову, что забыла указать в обвинительном заключении, кто, собственно, от действий Маркеловой пострадал. И это унижение на общий счет нанижем — так, видимо, подумали клиенты «Зеоры».

«Зенит» будет не только футбольный и волейбольный, но и гандбольный. И непременно – золотоносный. Но и вложить придется немало.

Сегодня 93-й день рождения Аркадия Стругацкого. Проверьте, хорошо ли вы помните культовые произведения АБС.

«Тетердинку» к первому сентября подготовили в петербургском ЗакСе. Лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко решил убрать из школ торговые автоматы с чипсами и газировкой. Дети еще не в курсе.

Пока в других регионах перерезают ленточки, губернатор Георгий Полтавченко делает крюк. Посмотрите на это прямо сейчас.