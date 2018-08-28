Роуминг ушел, межгород остался. Будут ли россияне больше платить за связь после выравнивания тарифов

«Большая четверка» приравняла стоимость звонков и СМС в регионе пребывания к домашнему. Но переплачивать по-прежнему придется за связь в Крыму, на Крайнем Севере, а также за междугородные переговоры.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

1 сентября «большая четверка» сотовых операторов откажется от внутреннего роуминга – пообещала Федеральная антимонопольная служба. Эта дата должна поставить точку в почти двухлетней войне между ведомством и участниками рынка. Накануне дня «икс» большинство игроков уравняли стоимость услуг дома и в поездках с помощью пакетных предложений. Но переход к единой тарификации сопровождался ростом трат на связь на 6 – 12%.

О намерении выровнять цены на звонки, СМС и Интернет от Калининграда до Владивостока глава ФАС Игорь Артемьев заявил еще в сентябре 2016 года. Позднее он назвал «позором» ситуацию, когда москвичи вынуждены переплачивать за связь в Московской области или Крыму. К решительным действиям антимонопольщики приступили летом 2017 года. Ведомство возбудило дела против «большой четверки», пригрозив штрафами.

После этого компании снизили цены в роуминге, но ввели плату за входящие звонки при выезде из домашнего региона. Антимонопольная служба увидела в этом нарушение и снова возбудила дело против операторов. Игроки пообещали исправиться, что дало основание антимонопольщикам объявить о близости полной победы над роумингом. «К 1 сентября операторы должны отказаться от роуминга более чем на 95%», – прокомментировала «Фонтанке» начальник управления регулирования связи и информационных технологий Елена Заева.

Опрошенные изданием операторы подтвердили, что в основном готовы выполнить волю ведомства. Первым роуминг отменил «ВымпелКом». «С 20 августа все входящие в поездках по России для абонентов «Билайн» стали бесплатными», – сообщили в компании.

Tele2 поменяла 4% оставшихся тарифных планов 27 августа и тем самым отменила внутрисетевой роуминг. «Входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона», – пояснили в компании. Интернет и раньше стоил одинаково дома и в поездках по стране.

МТС пока не отменила роуминг, но провела необходимые подготовительные работы. «С 30 августа входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов всех популярных тарифных планов, а в течение сентября – для оставшихся», – пояснили в компании.

В "Мегафоне" сообщили, что еще с 1 июля приравняли гостевой регион к домашнему «на большинстве тарифных планов». Но признали, что плату за входящие в поездках пока полностью не отменили. Произойдет ли это к 1 сентября – в компании не уточнили, но подчеркнули, что речь идет об изменении «нескольких тысяч тарифов», включая архивные.

Но пока не во всех регионах удалось полностью уравнять тарифы на мобильный Интернет. У «Мегафона» в числе регионов, не попадающих под действие общих пакетных тарифов, – Магаданская, Сахалинская области, Республики Саха (Якутия), Чукотский АО, Камчатский край, Норильск, Таймыр, а также республика Крым, включая Севастополь.

Как пояснили в компании, окончательной победе над роумингом препятствует состояние инфраструктуры. К примеру, в Чукотский автономный округ ещё не проложен оптоволоконный кабель, и доступ к мобильному Интернету осуществляется «по дорогому и ограниченному» спутниковому каналу. «К сожалению, сроки проведения сюда волоконно-оптической линии связи не определены. Для снижения затрат на Интернет путешественникам по Чукотке мы рекомендуем приобрести местную SIM-карту», – заявили в компании. Но за полгода число регионов-исключений должно все-таки сократиться, рассчитывает оператор.

В ФАС сообщили, что держат руку на пульсе. До конца года ведомство будет проверять, насколько заявленные показатели соответствуют реальности. За ранее допущенные нарушения компании получат штраф в любом случае, но будет ли сумма ближе к 3 тысячам рублей или к 1 млн рублей, будет зависеть от успехов компаний.

Крым не наш

Дорогая связь в Крыму стала одним из главных поводов для возмущения Федеральной антимонопольной службы, но, по общему мнению операторов, добиться отмены роуминга там сложнее всего.

Дело в том, что «большая четверка» не работает в Крыму из-за угрозы санкций и пользуется сетями местных операторов. Хотя российским компаниям за последний год удалось добиться снижения стоимости услуг, о полном выравнивании речь не идет. Действие пакетных предложений игроков на регион не распространяется — звонки, СМС и Интернет оплачиваются отдельно.

К примеру, у «ВымпелКома» входящие и исходящие вызовы – 2 рубля за минуту, у «Теле2» входящие вызовы – 1 рубль за минуту, исходящие вызовы – 3 рубля за минуту, у «Мегафона» исходящие на номера всех операторов России – 3 рубля за минуту, а входящие с местных номеров бесплатны. «Мы продолжаем вести работу по снижению взаиморасчетов с крымскими операторами», – прокомментировали в компании.

В ФАС пока довольны успехами операторов на этом фронте и не настаивают на полной отмене роуминга. «В Крыму другая экономика. Снижения цен в пять раз по сравнению с тем, что было, вполне достаточно», – пояснила Елена Заева. Но не исключила, что, по мере роста спроса на услуги связи, требования к операторам могут поменяться.

Не хочешь роуминг — плати

После начала кампании за отмену роуминга эксперты предрекали рост цен на услуги связи. Их прогноз оправдался. Так, по данным крупнейших банков, средний платеж за мобильную связь в первом полугодии 2018 года вырос на 6,2% и составил 426,8 рубля в месяц, а средний платеж за Интернет подрос на 12% — до 615,2 рубля.

Участники рынка объясняют тенденцию увеличением спроса на дорогие тарифы с высокоскоростным Интернетом и услугами цифрового телевидения. Но отмена роуминга внесла свой вклад — как указывалось выше, компании вводили плату на входящие звонки из других регионов, хотя от этой практики участники рынка в итоге отказались.

Кроме того, по мнению экспертов, скрытое повышение достигалось и за счет введения новых пакетных тарифов, когда за определенный размер ежедневной или ежемесячной платы абоненту предлагается набор минут разговоров, СМС и интернет-трафика.

Наконец, хотя стоимость связи в домашнем регионе и регионе пребывания почти во всех тарифах уравнена, плата за межгород никуда не делалась. Разница в стоимости звонков в свою сеть в регионе пребывания и другому оператору за его пределы может достигать 5 – 6 раз. К примеру, у «Билайна» обладатели пакета «Всешечка» получают 200 минут на звонки как на номера своего, так и других операторов. При исчерпании лимита своя сеть по-прежнему бесплатна, а вот за звонки в другую придется заплатить — 2 рубля в пределах региона пребывания и 12 рублей в иные.

Пользователи ловили игроков на других попытках заработать. Например, с 15 августа часть интернет-опций «Мегафона» стала предоставляться на более короткий срок — не на календарный месяц, или 30 дней, а на четыре недели. Абоненты тут же посчитали, что им придётся платить не 12, а 13 раз в год.

Операторы отказываются напрямую комментировать вопрос о дальнейшем повышении цен. Но признают, что уравнивание тарифов потребовало от них финансовых усилий. «Как это отразится в дальнейшем на финансовых показателях – покажет время», – отметили в «Вымпелкоме». Пока компания рассчитывает компенсировать расходы за счет того, что абоненты в поездках по России будут более активно пользоваться услугам связи, и, таким образом, новые условия будут «обоюдно выгодными» для клиентов и для самой компании.

Тем временем власти рисуют перед рынком новые горизонты. В начале августа коллегии Минкомсвязи России и Минсвязи Белоруссии договорились о взаимной отмене роуминга. Стороны рассчитывают, что это приведет к снижению стоимости услуг для абонентов и увеличению деловой и туристической активности. Сроки пока не уточняются. По словам Елены Заевой, утвержденная правительством дорожная карта также ставит задачу «приблизить стоимость междугородного соединения к региональной». Но для этого придется скорректировать порядок, по которому операторы обмениваются трафиком. Предложения могут появится до конца 2018 года.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»