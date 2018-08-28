Салах о провале сборной Египта на ЧМ-2018: Нас очень часто отвлекали во время нашего пребывания в Грозном

Главная звезда сборной Египта рассказал о том, что ему мешало во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Сборная Египта не смогла выйти в плей-офф турнира, проиграв все три матча на групповом этапе, в том числе со сборной России .

«Я просил большей защиты для всех игроков сборной, не только для себя. Нас очень часто отвлекали на нашей базе на чемпионате мира (сборная Египта базировалась в Грозном. — Ред.). Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей», — цитирует Салаха The Guardian.

Напомним, вскоре после вылета сборной Египта с чемпионата мира Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта организовал проверку возможной связи между неудачным выступлением национальной команды на чемпионате мира 2018 года и ее размещением в Грозном. Дело в том, что во время нахождения египтян в столице Чеченской Республики к ней было очень пристальное внимание. Расположение команды также посещал глава республики Рамзан Кадыров, в ходе которого он сфотографировался с Салахом.

СМИ сообщали, что форвард Мохамед Салах был недоволен тем, что во время его пребывания в Чечне его пытались использовать в политических целях. В частности, игроку «Ливерпуля» якобы не понравился торжественный ужин, на котором его посадили с главой Чечни и сфотографировали. Кроме того, его сделали почетным гражданином республики, что получило большую огласку в СМИ.