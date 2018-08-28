Многотонный грузовик разрушил декорации дома 19-го века. Он хотел проехать во двор через арку

В Петербурге при автомобильном маневре получил повреждения дом с полуторавековой историей. Фура с иностранными номерами хотела протиснуться во дворы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 28 августа грузовик с полуприцепом решил заехать во двор на Лифляндской улице, 4. Объехать дом с другой стороны водителю в голову не пришло, и он повел автомобиль через арку. Судя по фотографиям, она получила тяжелые повреждения.

В четвертом доме по Лифляндской расположен Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования. Здание построено в середине 19-го века. Здесь жили рабочие завода «Красный треугольник». С 1980-х годов до 2000-х дом пустовал.