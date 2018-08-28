Без адвокатов, чиновников, юристов и следователей. Сергей Полонский собрался строить “умные города”

Миллиардер, осужденный за мошенничество, занялся бизнес-тренингами и анонсировал строительство смарт-городов.

Сергей Полонский, фото - Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Основатель компании Mirax Сергей Полонский в минувший уик-энд в течение нескольких часов обучал почти тысячу начинающих петербургских бизнесменов правильно вести дела. «Фонтанка» побывала на бизнес-пикнике с создателем башни «Федерация» и поговорила с ним о будущих проектах.

«У кого из вас есть адвокат, поднимите руки? У меня, например, их 5. Теперь вы знаете, что в современном мире без адвоката – никуда. Кстати, чтобы вы знали, в России 95 процентов адвокатов умеют заносить бабло милиционерам и обманывать клиентов», – вещал Сергей Полонский с песчаного холма на лесной поляне в поселке Лебяжье в минувшие выходные для аудитории почти в тысячу человек.

Ни у кого из них нет миллиарда, что когда-то было цензом на право общения с Сергеем Полонским, но все они приехали на пикник, организованный сообществом «Бизнес Квартира», чтобы узнать, как этот миллиард добыть. Предполагалось, что бизнесмен, прошедший тернистый путь от девелопера из списка Forbes до осужденного за мошенничество при долевом строительстве, может дать подсказки. Впрочем, о последнем на бизнес-пикнике Полонский старался не упоминать.

Советы начинающим были не новы: следить за тайм-менеджментом (по 4 дня проводить все обязательные совещания, после – заниматься креативом), поначалу концентрироваться не на глобальных идеях, а зарабатывать деньги. Не тратить время на бессмысленные контакты, ходить на профильные выставки и мероприятия, а еще не брать госзаказ, потому что чиновники заражены некой болезнью и с ними лучше не связываться.

В основном Полонский выступал в паре с кем-нибудь из менее известных гуру бизнеса, подшучивая над партнерами и забирая все внимание на себя. Фактически же этот стендап был анонсом к целому курсу от бизнесмена для начинающих дельцов: за продолжение обучения в онлайн-режиме предлагалось заплатить хорошую сумму.

«Фонтанка» успела перехватить эпатажного миллиардера между фотосессией с молодыми последователями.

- В качестве кого вы ведете эти бизнес-тренинги?

– Я работаю в разных диапазонах: от ученика до учителя, от взрослого до студента, от ученого до не знающего ничего человека. Сегодня строить бизнес без прохождения специальных курсов просто неприлично.

- Вас же никто не учил...

– Это были 90-е годы... Но мы, к слову, в 2000-е сами уже организовывали тренинги. Например, мы были первыми, кто привез Джона Шоула (американский специалист в области культуры сервиса). Мы первые сделали бизнес-библиотеку. У нас были выезды на необитаемые острова. Кто у нас не учился, тот не выживал. А в 90-е почти не было конкуренции, не было Интернета и литературы. Приходилось самим учиться.

- Сейчас, после уголовного преследования и потери части бизнес-активов, вы чувствуете другие условия для ведения бизнеса?

– Конечно… Для меня сейчас это просто следующий этап. До этого я занимался девелоперскими проектами, сейчас я занимаюсь в каком-то роде тоже девелоперскими проектами, но уже мирового масштаба. Это проекты, связанные с блокчейном, с новыми системами образования и развития. Это следующий шаг, а не повторение. Строительством мне заниматься уже неинтересно.

- Какая цель у ваших проектов?

– На блокчейне мы делаем проект, суть которого в том, что должны исчезнуть посредники: банки, бухгалтеры, финансисты, юристы. Грядет мощная мировая революция. И мы находимся на пике, потому что две трети блокчейнистов в мире – русскоговорящие. Команды, с которыми я работаю, топовые. У нас нет сомнений, что наш продукт будет мировым. Мы сейчас ведем переговоры с пятью центробанками по переводу их на блокчейн. Потому что обслуживание фиатных денег для центробанка очень дорого, это каменный век. Сейчас мы находимся в стадии согласования – в течение месяца будет подписан контракт на проект «Смарт-сити». Это платформа, создание которой будет стоить порядка 100 млн долларов. Это город, где нет чиновников, полицейских, где технически невозможно совершить преступление. Я разговаривал с преступниками. У них такая логика: если есть шанс, что их один раз из десяти поймают, то такой риск считается приемлемым, а если сто раз из ста, то ни один преступник не будет совершать преступления.

- Где будет располагаться этот город?

- Вы все узнаете. 90 процентов чиновников в нем мы заменим блокчейном и смарт-контрактами. Это к чему приведет? Что такое налоги? Налоги – это деньги, которые мы платим чиновникам, полицейским и так далее. Если их нет, то налоги можно уменьшить в два-три раза. А значит, у такого государства есть нереальное конкурентное преимущество по отношению к другим.

- Похоже на утопию.

– Какая утопия? Это математические расчеты. Налоги – это оплата услуг, которые нам предоставляет государство в виде чиновников, полицейских, следователей, судей. Они абсолютно неэффективны, и не только у нас. А мы сейчас не о России говорим, а о других двух странах.

- О каких?

– Не скажу, когда заключим соглашение, тогда и узнаете. Москва и Петербург – это старые города, можно сколько угодно заниматься их реновацией, но это все равно что из «жигулей» сделать «мерседес». Это невозможно, проще построить новый «мерседес». Это так же, как с самолетом: проще построить новый, чем делать реновацию старого, потому что двигатели на новых самолетах съедают в два раза меньше топлива. Большинство городов, которые есть сейчас в мире, были запланированы в 19 – 20-м веках, когда были другие технологии. Поэтому эти города не соответствуют техническим требованиям 21-го века.

- У тех городов, что вы намерены создавать, уже есть потенциальные жители?

– Вы же меняете машину, не ездите на одной машине 20 лет. Машина иначе будет ломаться, ее ремонт будет слишком дорогой, безопасность ухудшается, топлива больше расходует. Поэтому люди продают старую и покупают новую. То же самое и здесь. Это продукт, рекламу которого нет смысла делать. Когда он будет создан, вы просто увидите, дотронетесь и скажете: «Конечно, да как мы жили до этого?»

- Перенаселения в таком случае не боитесь?

– Я считаю, что в каждой стране мира в итоге будут такие смарт-сити. Без этих технологий невозможен прорыв в будущем. Это целый комплекс вопросов, начиная с того, что креативные люди не хотят жить в старых городах, им некомфортно. А креативный класс – это самый ценный ресурс. Вы не затащите креативного человека жить в Москву, потому что это некомфортный город, хотя сейчас она стала комфортнее, да и Питер, где я 8 лет не был, стал комфортнее. Все равно креативным людям нужны океан, сноуборд, кайт, серф. Это ни сделаешь ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Нью-Йорке, ни в Париже.

- Когда вы в прошлом году пытались стать кандидатом в президенты России, вы планировали избавить мир и страну от чиновников?

– Да. Я считаю, что та форма управления, которая сейчас существует в странах мира, устарела. Мир перейдет максимум в течение 12 лет (это даже не мои данные) на прямую демократию. Вы 5 минут потратите и проголосуете за пенсионную реформу, за налоги на бензин и так далее. А то сейчас получается, что есть какие-то люди, которых мы уполномочиваем решать какие-то вопросы, а они почему-то голосуют по-другому. Это полный бред. Есть вопросы, которые должны решаться всем мировым сообществом. Все 7 млрд человек должны голосовать по выбросам углекислого газа, по температурным изменениям. Это наша Земля и общий дом, у нас нет второго. Если бы был второй, то ок, могли бы здесь экспериментировать и перелетели бы на соседнюю планету. Но у нас нет выбора. И почему Америка решает, как жить всему миру? Это просто неприлично.

- Как быть с тем, что люди неграмотны в каких-то вопросах?

– Это все фигня полная. Такие вещи рассказывают те, кто не хочет, чтобы была прямая демократия. Поверьте мне, любой человек в простых, элементарных вещах все понимает. Ничего сложного нет в том, чтобы разобраться: воздух чистый или не чистый.

- В современной России есть препятствия для возникновения этих смарт-городов?

– Здесь нет вопроса, будут эти технологии или не будут. Есть вопрос «когда». Весь мир переходит на смарт-контракты и блокчейн. Экономия реально – до 50 процентов. Грубо говоря, машина имеет себестоимость 5 тысяч долларов, а будет 2,5, потому что улетает саппорт, ненужные юристы. Кстати, юристов в таких городах не будет, от адвокатов тоже избавимся, но позже. У России нет выбора. Об этом сказал даже Владимир Владимирович Путин: единственное, что нас может уничтожить, – это технологическое отставание. Не оружие, не армии, только это. Поэтому мы вынуждены будем перейти на блокчейн и смарт-контракты. Изменится огромное количество систем. Чиновники вынуждены будут уволиться. В таком городе следователь просто так не сможет взять и возбудить уголовное дело, потому что он должен будет ответить на 25 вопросов, и, если ответ на второй будет противоречить десятому, то он не возбудит дело. У нас сегодня каждый год возбуждают 460 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям против предпринимателей. У нас предпринимателей-то столько нет, а они все возбуждают, потом приходят: «Бабосики давайте, и закроем». Все это знают, и это уже просто неприлично. Почему еще я так возмущен? Потому что нам объявили экономическую войну. Кто в экономической войне на переднем фронте? Предприниматели. Милиционеры фактически во время войны занимаются мародерством. Таких людей надо к пожизненному приговаривать. Они уничтожают нашу страну. А смарт-контракты позволят защитить.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»