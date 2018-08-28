СМИ: США готовятся установить бесполетную зону на севере Сирии

США ведут подготовительные работы по созданию бесполетной зоны на севере Сирии.

Об этом сообщила газета Hurriyet, пишет 28 августа ТАСС. По данным турецкого издания, радиолокационные комплексы были переброшены военными грузовыми самолетами в город Кобани, который находится под контролем курдского ополчения, и на военную базу США в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Газета пишет, что при помощи этих комплексов США намерены развернуть бесполетную зону от Манбиджа до Дейр-эз-Зора.

Вашингтон на данный момент никак официально не прокомментировал эту информацию.

Ливанский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по "сирийскому досье", 23 августа в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что США и их союзники хотят использовать провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб для введения запретной для полетов зоны над всей Северной Сирией.