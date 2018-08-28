Актер из «Бандитского Петербурга» и солист «Мюзик-холла» инициировал свое банкротство

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск о банкротстве Тукиша Анатолия Николаевича. Инициатором выступил он сам.

Как следует из размещенной 28 августа на сайте суда карточки дела, причиной банкротства стала задолженность в 1,47 млн рублей. Механизм её образования не раскрывается.

64-летний Анатолий Тукиш – заслуженный артист России и солист «Мюзик-холла». Телезрителям он известен по ролям в «Улицах разбитых фонарей» и "Бандитском Петербурге".