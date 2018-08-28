НАТО: Российские учения "Восток-2018" - это демонстрация подготовки к масштабному конфликту

Североатлантический альянс увидел в российских военных учениях "Восток-2018" акцент России на отработке участия в широкомасштабном конфликте, заявил 28 августа исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

"Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но важно, чтобы это происходило прозрачным и предсказуемым образом", – отметил Уайт в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать позицию НАТО по предстоящим российским учениям.

Представитель альянса напомнил, что НАТО и Россия обменялись брифингами по военным учениям на заседании совета Россия – НАТО в мае. "Во время этого совещания Россия проинформировала о проведении учений "Восток-2018" и отметила, что они будут масштабнее, чем "Восток-2014", – сообщил натовский чиновник.

По его словам, "Восток" демонстрирует акцент России на отработку участия в широкомасштабном конфликте". "Это вписывается в картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительное увеличение ее оборонного бюджета и ее военного присутствия. За прошедшие годы мы видели значительное наращивание военного потенциала России, в том числе в Балтийском и Черноморском регионах, а также в Средиземноморье. Более того, Россия показала, что она готова использовать военную силу против своих соседей, а именно Украины и Грузии", – продолжил представитель НАТО.

Он указал также на то, что военные атташе в Москве стран-союзниц по Североатлантическому альянсу были приглашены для наблюдения в добровольном порядке и "это предложение находится на рассмотрении".