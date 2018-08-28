Завод Toyota оставили без кормильца. На изгнание кишечной палочки отведен месяц

В Петербурге столичная кейтеринговая компания MFC Food признана виновной в нарушении санэпидправил. Ей запретили работу на заводе Toyota в Шушарах, где зафиксирована вспышка вирусного гепатита А.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 28 августа Пушкинский районный суд вынес постановление о привлечении поставщика питания к административной ответственности и на 30 суток приостановил его деятельность на Toyota.

Накануне представители компании MFC Food (юрлицо ООО «эМэФСи») признали вину в нарушении требований к питанию населения. На Toyota Роспотребнадзор нашел изготовленные задним числом салаты «Натали», «Морковь с изюмом», «Крабовый с помидорами» и бананово-клубничный смузи. Персонал MFC Food работал без анализов на стафилококк и кишечную палочку. Он обслуживал столовую на 900 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что кишечную палочку нашли на Toyota в готовой кулинарной продукции. MFC Food также кормит завод Nissan в Парголово. Роспотребнадзор и там нашел зараженную продукцию и подал в Выборгский суд иск на приостановление деятельности. Заседание назначено на пятницу, 31 августа.