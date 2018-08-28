Google ответил Трампу на его подозрения об ангажированности поисковика

Компания Google ответила на обвинения президента США Дональда Трампа, который заявил, что поисковик работает против него и выдает пользователям лишь «fake news» по запросу его имени. Об этом 28 августа сообщает агентство Reuters.

«Когда пользователи вводят запросы в строку поиска Google, наша цель состоит в том, чтобы убедиться, что они получают наиболее релевантные ответы в считаные секунды», — говорится в заявлении Alphabet (материнской компании Google).

В компании Google также отметили, что не влияют на изменение выдачи «в сторону какой-либо политической идеологии». Да и сам поиск не используется для определения политической повестки дня.

Ранее Трамп обвинил компанию Google в манипуляциях с поисковиком. По его мнению, агрегатор выдает по запросу только плохие новости про президента США.