Финские кардиологи: Отпуск продлевает жизнь

Те, кто имеет только три недели отпуска в год и меньше, на 37% более склонны к смерти. К такому выводу пришли учёные из Университета Хельсинки. Результаты 40-летнего исследования доктор Тимо Страндберг представил на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Мюнхене, Германия. Об этом 28 августа пишет Daily Mail.

С 1970-х годов наблюдал более 1200 мужчин-бизнесменов, родившихся в 1919 – 1934 годах, у которых был как минимум один фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний: курение, высокое кровяное давление или повышенный уровень холестерина и т. д. Изначально врачи поделили группу испытуемых: половину из них в течение пяти лет консультировали по поводу диеты, физической активности, отказа от вредных привычек. Другой половине не было предложено никаких рекомендаций относительно здоровья. Через 5 лет выяснилось, что у тех, кто получал советы, риск смерти снизился на 46%. Однако спустя 30 лет исследование неожиданно показало, что в «подконтрольной» группе умерло больше людей, чем в группе без рекомендаций. Учёные стали искать причину и выяснили, что пациенты из первой группы реже отдыхали. «Трудоголики» в среднем жили меньше и чаще умирали от сердечных приступов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Страндберг отметил, что «люди с более коротким отпуском работали больше и спали меньше, чем те, кто отдыхал дольше. Этот стрессовый образ жизни, по всей видимости, перечеркивает любую выгоду от здорового образа жизни». Впрочем, ученый не исключает, что и контроль за здоровьем по советам кардиологов, возможно, добавлял негатива в жизнь пациентов. Однако это, по его словам, не значит, что вести здоровый образ вредно для жизни, просто не стоит забывать о том, что нужно избегать стрессов, которые отрицательно влияют на организм.

«Не думайте, что здоровый образ жизни компенсирует слишком тяжелую работу и отсутствие отдыха. Отпуска могут быть хорошим способом снять стресс», – говорит Страндберг.