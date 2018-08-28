Большинство американцев не поддерживают импичмент Трампа

Всего 44% жителей США хотели бы отрешения действующего президента после выдвинутых против него обвинений.

Большинство сторонников импичмента насчитали в рядах Демократической партии США – почти 80%. Среди республиканцев этот показатель гораздо ниже – 8%. Об этом говорится в опросе общественного мнения, опубликованном порталом Axios.

Вопрос импичмента подняли на прошедшей неделе после судебных исков в отношении экс-руководителя предвыборного штаба президента Пола Манафорта и показаний бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, признавшегося в финансовых махинациях. Сторонники импичмента настаивают, что президент нарушил правила финансирования своей предвыборной кампании.

Несмотря на то что большинство американцев (64%) верят показаниям Коэна, отстранения Трампа от должности хотят всего 44% опрошенных.

Напомним, что за всю историю США лишь три президента были представлены к импичменту: Эндрю Джонсон в 1868 году после незаконной отставки военного министра, Билл Клинтон в 1998—1999 годах из-за лжесвидетельствования в деле Моники Левински, а также Ричард Никсон в 74-м по делу Уотергейта. Сенат оправдал Джонсона и Клинтона, а Никсон ушел в отставку.