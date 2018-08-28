Патрульный американский самолет разведал обстановку у границ Сирии

Американский самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II пролетел рядом с сирийской границей. Об этом 28 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

По сведениям агентства, воздушное судно ВМС США несколько часов подряд летало к юго-западу от Сирии. Он находился в воздушном пространстве над международными водами Средиземного моря. Отмечается, что взлетал самолет с авиабазы Souda Bay на Крите.

Несколько дней Минобороны России говорит о том, что в Сирии готовится провокация с химоружием. 28 августа Пентагон ответил, что такая информация не соответствует действительности.

На фоне обостряющейся ситуации в Сирии ВМС США перебросило в Персидский залив свой эсминец, а Россия развернула у берегов арабской республики самую мощную группировку кораблей с начала конфликта. Также стало известно, что российские военные учения «Восток-2018» станут крупнейшим с 1981 года. В маневрах примут участие сотни тысяч военных и десятки тысяч танков.