Комиссия конкурса «Лидер строительного качества - 2018» посетила ЖК «Полис на Неве»

ГК «Полис Групп»

Члены комиссии конкурса «Лидер строительного качества-2018» посетили жилой комплекс «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, 44.

Объект номинирован в конкурсе, как «Лучший объект жилищного строительства». Комиссия проинспектировала строительную площадку и сам объект, также эксперты провели наличие необходимой документации, наличие журналов и правильность заполнения, соблюдение работниками техники безопасности.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года. Его цель: повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Организаторами выступают Комитет по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальное объединение строителей. Конкурс поддерживается Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией Ленинградской области, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

В состав комиссии вошли представители Комитета по строительству Санкт-Петербурга, НП СРО «Балтийский строительный комплекс», Службы Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, ООФ «Центр качества строительства», НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», Профсоюза строителей РФ, а также Союза строительных организаций Ленинградской области «ЛенОблСоюзСтрой».

Итоги конкурса будут подведены 27 сентября 2018 года.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/