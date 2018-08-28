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Власть
29.08.2018 18:39
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Пенсионная реформа станет мягче, но не слаще

За полчаса непростого телеэфира президент смог сделать приятное только женщинам и напугать предпринимателей. Остальным предложено отнестись с пониманием. Что ждет россиян, если предложения Владимира Путина будут реализованы буквально, эксперты рассказали «Фонтанке».

Пенсионная реформа станет мягче, но не слаще

Архив/Пресс-служба президента РФ

Получасовое обращение президента к народу практически одновременно появилось в прямом эфире телеканала «Россия 1» и на сайте Кремля — в виде текстовой расшифровки. Старожилы медиафронта такого не припомнят: президент только начал говорить, а весь Интернет уже знает, чем все закончится.

Конечно, всех волновала заключительная часть обращения, где про предложения и пожелания. Но и в первой части были любопытные моменты. Так, выяснилось, что страна до сих пор не может оправиться от «тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны» — именно из-за них у нас каждый год становится взрослыми меньше граждан, чем нужно. Путин объяснил, почему в 2005 году он пообещал, что при нем пенсионный возраст не повысят, и вроде бы слово свое сдержал. «В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись», — сказал он. Да и «тучные нулевые» на поверку были не такими уж тучными: экономика — неокрепшая, ВВП — скромный, зарплаты — маленькие.

«Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не тратили времени зря. Мы — мы все, граждане, власть, страна — работали», — сказал президент. И немедленно дал понять, что вот теперь — самое время повысить пенсионный возраст.

Неожиданностей не произошло. Карта «добрый царь исправляет за злыми боярами» была разыграна лишь частично: Путин предложил заботиться о женщинах и повысить им возраст ухода на покой не на 8 лет, а только на 5, как и мужчинам. Многодетным матерям и представителям малочисленных коренных народов Севера разрешат уходить на пенсию пораньше. Тем, кто только собрался стать пенсионером через пару лет (в 2019 и в 2020 году), дадут право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Жители села уже с 1 января 2019 года могут получить 25-процентную надбавку к страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Людям предпенсионного возраста, которых угораздило уволиться с работы, в течение года будут платить повышенное пособие по безработице — до 11 тысяч 280 рублей вместо обычных 4 900.

Минфин уже подсчитал, что предложения президента обойдутся бюджету в 500 млрд рублей в ближайшие шесть лет. Довольно дешево, если исходить из того, что «ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей», как сказал президент. То есть все расходы на смягчение пенсионной реформы — это всего лишь 25 дней выплаты пенсий в России.

Скромность предложений отметили политологи и экономисты.

«Уступки минимальные, притом что главная проблема — это как раз низкая продолжительность жизни мужчин, — написал в своем аккаунте в Facebook политолог Александр Кынев. — Думаю, что остроту это снизит минимально, и ошибкой была такая информационная возгонка перед выступлением, которая создала эффект завышенных ожиданий, оказавшийся нереализованным. Более того, введение ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста — откровенно вредная мера, их в результате вообще будут стремиться не брать на работу или брать не оформляя». Позже Кынев добавил, что теперь людей предпенсионного и просто старшего возраста начнут принимать на работу «как губернаторов, одновременно с заявлением о приёме убирая в отдельную папку заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой». Экономист Сергей Хестанов предлагает менее почетный, но более практичный вариант: «Теперь их будут увольнять заранее и/или переводить на краткосрочные контракты (которые легко не продлить...)».

Повышение пенсионного возраста в том числе и президент объяснил демографической ямой, но заполнить ее можно было бы с помощью трудовых мигрантов, считает первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Юрий Гузов. «Правительство говорит о том, что скоро у нас на одного пенсионера будет один работающий, – говорит эксперт. – Но не учитывается иностранная рабочая сила. А ее можно использовать как компенсирующий фактор, они могли бы обеспечить возможность не повышать пенсионный возраст. Только украинцев в России трудится 3-4 миллиона, граждан из Средней Азии еще больше, а китайской рабочей силы можно ввезти десятки миллионов». 

По мнению Юрия Гузова, ключевым в смягчении последствий пенсионной реформы должен был стать вопрос переквалификации работников пожилого возраста. «Но никаких внятных предложений по этому поводу нет, – отмечает эксперт. – Уголовные дела на предпринимателей могу начать заводить, если те будут увольнять людей предпенсионного возраста. Но Трудовой кодекс так сформулирован, что никаких процессуальных действий невозможно будет предпринять». И определенная логика в этом есть: по трудовому законодательству работодатель не имеет права выбирать сотрудников по полу, возрасту, цвету глаз или другим «дискриминирующим факторам», но жизнь гораздо разнообразнее статей ТК.

Тем не менее повышение пенсионного возраста — неизбежно. «Начинать этот процесс надо было еще 10 лет назад, — говорит профессор факультета экономики ЕУСПб Юлия Вымятина. — Самая серьезная проблема, на мой взгляд, — наказание за увольнение людей предпенсионного возраста. Если бы работодателям предложили снижение налога на фонд оплаты труда для таких работников, это было бы реальным стимулом сохранять их в штате».

В целом же ничего неожиданного президент не сказал. Что само по себе тревожит.

«Негатив от повышения пенсионного возраста уже получен. Рейтинг уже упал. Росгвардия — надежна, — написал экономист Сергей Хестанов у себя в Facebook. — В этих условиях логично довести непопулярную (а что делать? (с)) реформу до логического конца. И как минимум уравнять пенсионный возраст. Нынешнее же предложение напоминает идею резать собаке хвост... по частям!» При этом эксперт уверен, что сегодняшнее повышение пенсионного возраста — первое, но далеко не последнее.

«Уж лучше бы сразу 65/65. Или – 67/67, чтоб уж с гарантией...» — отмечает экономист.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"

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