В Польше Сенцова намерены выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Польская киноакадемия при поддержке нобелевского лауреата и экс-президента Польши Леха Валенсы намерена выдвинуть находящегося в российской тюрьме украинского режиссера на премию Шведской академии.

«Это экстраординарная новость, которая должна быть известна во всем мире, ведь это поможет спасти жизнь украинскому художнику», – об этом на своей странице в «Фейсбуке» 28 августа сообщил бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

Экс-глава минкульта поблагодарил Польшу за поддержку Олега Сенцова. Нищук считает, что именно украинец достоин Нобелевской премии мира.

На сайтае польской киноакадемии появилось обращение Леха Валенсы, который отметил, что украинец выступал за демократическую Европу. «Я глубоко убежден, что Сенцов воплощает все те идеалы, что мотивировали меня во время моей мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, мирные методы, отказ от ненависти, работа на укрепление солидарности между народами <...> – все это качества, достойные высокого признания свободного мира», – считает польский нобелевский лауреат.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.

Лех Валенса был президентом Польши c 1990 по 1995 год. В 80-х он создал первый в Восточной Европе неконтролируемый государством профсоюз «Солидарность», который выступал против коммунистов. В 1983 году Валенса получил Нобелевскую премию мира.