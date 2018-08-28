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Общество
28.08.2018 17:26
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Горизбирком Петербурга отказал коммунистам в регистрации инициативной группы для проведения референдума о пенсионной реформе

 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 28 августа отказалась регистрировать инициативную группу коммунистов, организовавших собрание для проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. За данное решение проголосовали 10 членов комиссии, один выступил против и один воздержался.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», глава юридического управления Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что 23 августа группа граждан провела собрание для организации региональной группы по вопросу проведения референдума о пенсионном возрасте. Документы, полученные избирательной комиссией, оказались в порядке, однако, как заявил Зацепа, Горизбирком уже зарегистрировал группу со схожим вопросом. Согласно закону, в регионе лишь одна группа может заниматься организацией референдума по одной теме.

Вопрос, предложенный группой, зарегистрированной ранее, звучит следующим образом:

«Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Эту формулировку вопроса ранее утвердил Центризбирком для группы граждан из Нижнего Новгорода.

Вопрос, предложенный коммунистами, звучит так: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

Как заявили представители петербургской КПРФ на заседании Горизбиркома, формулировки вопросов, по их мнению, имеют разную семантику, так как в одной используется слово «запрет», а в другой спрашивается про «согласие». Тем не менее этот аргумент не устроил членов комиссии, которые в итоге проголосовали за отказ регистрации группы коммунистов.

Инициатором первого собрания стал генеральный директор АО «Компонент» Владимир Кушпиль, являющийся также членом общественного совета при администрации Калининского района. Ему удалось собрать 119 участников для работы инициативной группы, большинство из них, как выяснила «Фонтанка», работает в ЖКС № 2 Калининского района. 23 августа горизбирком зарегистрировал его группу как единственную, которая сможет заниматься организацией референдума на пенсионную тему в Санкт-Петербурге.

Отметим, что ЦИК одобрил 5 формулировок вопросов для организации народного голосования, в том числе и предложенную инициативной группой из КПРФ. После утверждения формулировки вопросов организаторы должны провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могут зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы. Таким образом, КПРФ, которая первая заявила о необходимости народного голосования, в ближайшее время потеряет шансы на проведение всероссийского референдума.

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