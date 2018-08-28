Использование Ждуна в рекламе обошлось “Мегафону” почти в 9 миллионов рублей

Петербургская компания CD Land, владеющая правами на образ Ждуна в России, взыскала с мобильного оператора «Мегафон» 8,6 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на бренд. Решение вынес Арбитражный суд Москвы.

CD Land подал иск из-за появления образа Ждуна в рекламной кампании «Мегафона». Изначально правообладатель хотел получить от мобильного оператора 10 млн рублей.

«Мегафон» будет обжаловать решение суда.

В 2017 году CD Land подавала иски к интернет-магазину Ozon.ru и хоккейному клубу «Спартак», а также еще нескольким физическим и юридическим лицам. В общей сложности компания планировала отсудить более 30 млн рублей. Голландская художница Маргрит ван Брифорт создала скульптуру, изображающую текучего и аморфного ждущего существа под названием Homunculus Loxodontus, весной 2016 года. Ее работу назвали Ждуном и превратили в суперпопулярный мем. В июле CD Land выкупила права на Ждуна для использования в производстве товаров и рекламе.