Политех теперь может самостоятельно присуждать ученые степени

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении права Национальному исследовательскому Томскому государственному университету и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого самостоятельно присуждать ученые степени. Документ опубликован 28 августа на официальном сайте правительства России.

"Подписанным распоряжением в перечень [научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени] включены два высших учебных заведения: Национальный исследовательский Томский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", – сообщается в справке к распоряжению.

Медведев 23 августа 2017 года утвердил перечень из 19 вузов и четырех научных институтов, которым предоставили право присуждать ученые степени. В него вошли национальные исследовательские и федеральные университеты и вузы, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты.