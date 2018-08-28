В ожидании «пенсионного эфира» Путина: когда ещё российские лидеры выходят на сеанс связи с народом

Теракты, выборы и политика — о чём говорят российские президенты в обращениях из "зомбоящика".

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

В среду, 29 августа (в 12.00), после стольких споров о пенсионной реформе слово возьмет президент. Владимир Путин будет комментировать непопулярные меры без посредников в виде пресс-служб и СМИ. «Фонтанка» вспомнила, при каких обстоятельствах российские лидеры прибегают к этому редкому жанру, когда власть напрямую рассказывает, как правильно её следует понимать.

Основу в традициях выступлений перед телеэкраном заложил Борис Ельцин, установленную им планку трудно переплюнуть. Знаменитое «я устал, я ухожу» знают те, кто ещё не появился на свет к последнему дню 1999 года.

YouTube помнит ещё несколько выходов в эфир первого российского президента. 21 сентября 1993 года россияне узнали о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Борис Ельцин объявил о подписании указа № 1400 – «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Шестнадцатиминутный спич о «параличе государственной власти» пересушил горло и заставил Ельцина отхлебнуть из чашки, чего обычно во время телеобращений на экранах не показывают.

Затем Ельцин вышел в эфир после расстрела Белого дома и объявил: «Все проводники фашистско-коммунистических идей, подстрекавшие к мятежу, ответят по закону. Никакого всепрощенчества коммуно-фашизма в России больше не будет».

9 августа 1999 года президент в рамках телевыступления назвал имя своего преемника – директора ФСБ Владимира Путина, который «сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом XXI веке предстоит обновлять великую Россию».

Владимир Путину за 14 лет пребывания на вершине власти неоднократно приходилось разделять с народом скорбь, причём не только с российским. В 2001 году глава государства высказывал соболезнования по поводу теракта 11 сентября в США.

«То, что произошло сегодня, лишний раз подчёркивает актуальность предложения России — объединить усилия международного сообщества в борьбе с террором, с этой чумой XXI века. Россия не понаслышке знает, что такое террор, и поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа», — говорил Путин.

Президент высказывался после трагедий в «Норд Осте», в Беслане, о сбитом над Украиной "Боинге". А в 2013 году из-за теракта было экстренно переписано новогоднее поздравление. В текст в последний момент включили упоминания о взрывах в Волгограде. Первую версию праздничного послания успели увидеть только на Камчатке.

Дмитрию Медведеву, протиснувшемуся между сроков Путина, помимо новогодних выступлений досталось объявлять о международной политике. В 2008 году он сообщил с телеэкранов о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. В 2011-м высказался о создании системы ПРО США и НАТО в Европе и намекнул противникам, что неплохо было бы учитывать интересы Москвы.

Владимир Путин также регулярно обращается с экранов перед президентскими и депутатскими выборами. Упор делает на гражданский долг, стараясь зацепить зрителя «искренними чувствами к своей стране». Будучи в должности премьера, не упустил возможности рассказать о «правильном выборе» в преддверии голосования за главу государства 4 марта 2012 года.

После мартовских выборов в 2018-м Путин в телеобращении к народу заявил о необходимости «настоящего прорыва».

«При этом хочу подчеркнуть: все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

И, конечно же, решения будут приниматься в интересах «наших детей и будущих поколений». Осталось послушать, что Путин скажет завтра.

Елена Ваганова