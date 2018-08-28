«Росвоенипотека» аккредитовала новые объекты «Главстрой – Санкт-Петербург»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург».

Строящиеся корпуса № 1,2, 18А, 18Б тринадцатой очереди жилого комплекса «Северная Долина» и корпуса № 1-7 четвертой очереди жилого района «Юнтолово» успешно прошли аккредитацию ФГКУ «Росвоенипотека» по программе военной ипотеки.

Согласно условиям Сбербанка, сумма кредита для военных участников накопительно-ипотечной системы составляет от 300 тыс рублей до 2,33 млн рублей. Процентная ставка от 9,5% годовых. Размер первоначального взноса – от 15% стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования – до 20 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Сумма кредита для военных участников накопительно-ипотечной системы в Банке «Санкт-Петербург» от 500 тыс рублей. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из размера процентной ставки, срока кредита и размера ежемесячного аннуитетного платежа (1/12 накопительного взноса, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год).

Процентная ставка составляет от 9,75% годовых. Первоначальный взнос – от 15%. Срок кредита – от 1 года до 20 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Возраст заемщика на момент возврата денежных средств не должен превышать 45 лет.

На сегодня в продаже 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» находится более 950 квартир классических и европланировок. Максимальная площадь жилья составляет 80,4 кв. м, минимальная – 24,1 кв. м. Плановые сроки сдачи корпусов 13-й очереди строительства – 4 квартал 2019 года.

В жилом районе «Юнтолово» в продажу выставлены более 150 квартир, от студий в 31,8 кв. м до трехкомнатных квартир площадью 58,4 кв. м. Сроки сдачи четвертой очереди строительства – 2 квартал 2019 года.

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/