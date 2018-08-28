Киев больше не хочет дружить с Россией. Порошенко хочет официально рассориться с Кремлем

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от МИД страны пакет документов о прекращении договора о дружбе с РФ. Об этом он заявил во время встречи с дипломатами 28 августа, передает УНН.

"Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который уже давно стал анахронизмом", – сказал президент.

"Уже в ближайшее время ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", – добавил он.

"Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу", – заявил он.

Как сообщалось ранее, Украина закрыла в августе свое представительство при уставных органах Содружества независимых государств.

Нынешние украинские власти, которые пришли к руководству страной в результате госпереворота в феврале 2014 года, неоднократно заявляли о курсе на выход из Содружества независимых государств и вхождение в военный блок НАТО и Евросоюз. РФ власти Украины считают "страной-агрессором", которая "аннексировала" Крым.