«СПб Реновация» и Смольный заключили мировое соглашение. Компания будет расселять хрущёвки до 2029 года

«СПб Реновация» продлила программу развития застроенных территорий в Петербурге до 2029 года. В рамках договора компания должна построить 22 квартала в девяти районах города.

Как стало известно «Фонтанке», «СПб Реновация» и комитет имущественных отношений (КИО) Смольного 28 августа подписали мировое соглашение по иску о продлении договора расселения хрущевок.

Иск в Арбитражный суд «СПб Реновация» подала в 2017 году. Договор о развитии застроенных территорий компания заключила с городом сроком на 9 лет. Все работы должны были завершить в январе 2019 года, но застройщик не успевал провести реновацию к этому сроку.

Еще в суде первой инстанции, согласно тексту решения, говорилось, что КИО согласился с доводами – вины истца в нарушении сроков договора нет. Судья Виноградова постановила продлить договор до 2029 года. Однако позднее Смольный подал апелляцию. В итоге стороны договорились.

Продлить договор с городом ранее пыталась компания «Воин В», однако ей суд в удовлетворении иска отказал. Рассмотрение апелляции компании назначено на 11 сентября.

Всего в Петербурге насчитывается около семи тысяч хрущевок. В отличие от московской программы реновации, расселять такие дома в Петербурге можно только в том случае, если никто из жильцов не возражает. Переселенцев застройщики не имеют права отправлять за пределы своего квартала.