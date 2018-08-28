В Хельсинки появится аналог Uber для яхт

В Хельсинки и Эспоо вскоре начнут тестировать приложение Bout, которое работает по принципу сервиса такси Uber, но предназначено для передвижения на яхтах. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Новый сервис объединит судовладельцев и тех, кто хочет добраться от точки А в точку Б по воде. Как уточняют создатели, на борт нельзя сесть где угодно, лодку можно заказать, например, в Катаянокка, Кауппатори, Лауттасаари, Яткясаари. В дальнейшем при успехе приложения используемых причалов может стать гораздо больше, потому что посадка и высадка возможна на любом никем не арендуемом причале, если только компания уверена в его безопасности. Помимо Хельсинки и Эспоо остановки будут возможны на островах.

Десять минут поездки на небольшом судне будут стоить от 8 евро, более крупные обойдутся дороже. Тестовый период запустят 8 сентября, пользование услугой, по планам разработчиков, ограничат выходными днями, например, с 9 до 21 часа. В течение осени будут собраны данные, чтобы доработать приложение к весне.

Власти города поддерживают начинание, потому что видят в новом приложении возможности для развития морского туризма.