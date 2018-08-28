Более тысячи российских туристов не могут вернуть из Болгарии

Ростуризм рассказал, что россияне застряли на Балканском полуострове из-за спора двух компаний.

«В последней декаде августа 2018 года порядка 1,5 тыс. российских туристов, в том числе около 150 детей, находившихся на отдыхе в Болгарии, столкнулись с невозможностью воспользоваться оплаченной авиаперевозкой обратно в Россию», – говорится в опубликованном 28 августа заявлении Федерального агентства по туризму.

Причиной назван «спор двух хозяйствующих субъектов». Так, из-за задолженности российской стороны «НОЙ ТРАВЕЛ» болгарская компания-посредник между туроператорами и авиаперевозчиком Bulgaria Air прекратила сотрудничество с фирмой ООО «Турово» из России, которая выступала авиаброкером. После этого авиабилеты, которые купили туристы из России, снова оказались в продаже.

Ростуризм и генеральное консульство России в Варне при поддержке болгарских властей договорились о возвращении на родину сотни детей. Сейчас в Болгарии остаются около тысячи россиян, которые должны были вылететь в Россию рейсами Bulgaria Air до 9 сентября.

Российская сторона настаивает, что спор между компаниями не должен сказываться на услугах, которые уже оплачены клиентами.

«Федеральное агентство по туризму считает необходимым изменение сложившейся системы оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в турпоездку в Болгарию, поскольку это система, предполагающая многоуровневые цепочки посредников, существование многих из которых не имеет под собой экономических оснований», – резюмируют Ростуризм.