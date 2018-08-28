ГАТИ за неделю выписала штрафов на 9 миллионов рублей. Среди провинившихся - Газпром и РЖД

Девять миллионов рублей – такова сумма штрафов, которые Государственная административно-техническая инспекция начислила всего за неделю в Петербурге. Рублем наказаны Газпром, РЖД и другие организации, которые плохо следили за состоянием вверенных им зданий, сообщает пресс-служба ГАТИ 28 августа.

Свой штраф в размере 600 тысяч рублей получило ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» за то, что не мыла и не ремонтировала фасад и ограду своего офиса на Полюстровском проспекте, 15, корп. 2.

ОАО «РЖД» заплатит 520 тысяч рублей за то, что плохо следило за зданием на Заневском проспекте, 73А.

Среди проштрафившихся оказался и Экспериментальный завод. Организация не проводила текущий и капитальный ремонт фасадов на Юрия Гагарина, 34А. Теперь руководству придется выплатить полмиллиона.

В списке штрафников ГАТИ по разным причинам на этой неделе оказались также ООО «Полюстрово» (500 тысяч рублей), ООО «ЕТС» (500 тысяч рублей), ПАО «Ленэнерго» (420 тысяч рублей), ГУП «ТЭК СПб» (380 тысяч рублей), ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (150 тысяч рублей), ООО «Актив» (120 тысяч рублей).