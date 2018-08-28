Поколение Rent: как миллениалы зарабатывают на собственности?

С каждым годом 20-30-летние становятся все более финансово активными. Они привносят в общество новые правила. Квартира - в аренду, вместо машины – «убер», а на работу - в коворкинг. Но как заработать в мире, где правит sharing-экономика, объясняет Катерина Соболева, директор центра инвестирования в недвижимость Becar Asset Management

Катерина Соболева, директор департамента жилой недвижимости NAI Becar

Запросы миллениалов уже изменили рынок – появились новые продукты, рассчитанные на потребности поколения NEXT. Даже в консервативной сфере петербургской недвижимости возникли новые тенденции. К примеру, рынок апартаментов. Только с начала этого года спрос увеличился в 2 раза, а по сравнению с первой половиной 2016-го года – почти в 3 раза.



Объяснить интерес покупателей к апартаментам не сложно: классические форматы собственности, как «пенсионная однушка», теряют свою привлекательность. Доходность от сдачи типового жилья в аренду снижается, а поиск арендаторов, мелкий ремонт – по-прежнему требуют много времени.

Поколение, которое чувствует себя без смартфона, как без рук, начинает инвестировать в апарт-отели. Я регулярно вижу по своей практике, как среди «опытных» инвесторов все чаще появляются активные пользователи sharing-экономики.

Приобретая номер, человек становится его стопроцентным собственником, но управлением и эксплуатацией занимается профессиональная управляющая компания. Расходы и доходы от недвижимости можно контролировать в онлайн-режиме. К тому же, как правило, рентабельность апартаментов выше, чем у жилья аналогичной стоимости. В Петербурге уже 4 года работает первый сертифицированный апарт-отель сети Vertical. За это время доходность проекта, по данным NAI Becar, выросла до 15% годовых*.



Почему вложения в апартаменты оказываются рентабельнее? Этот формат недвижимости изначально ориентирован на сдачу в аренду – все спроектировано для удобства гостей. Качественная концепция апарт-отеля поддерживает интерес к проекту и высокую загрузку. Например, в проектах европейской сети Generator гости буквально стоят в очередь на заселение, несмотря на стоимость проживания выше среднего. Проект пользуется популярностью за счет идеи, которая объединяет единомышленников.



На рынке Петербурга новые тренды пока только формируются. Идет сокращение пространства «я» (то есть площади номера) и увеличение пространства «мы» (общественных зон). Такое решение можно найти в проекте Vertical We&I. Будущим арендаторам предоставят все то, что ценно для современного потребителя: оперативный сервис, умные технологии, коммуникативный дизайн и сильное комьюнити.

Для миллениалов доход, который генерирует управляющая компания, – это возможность получения дополнительного образования, создания собственных проектов или работы на фрилансе. В отличие от инвесторов старшего поколения, концепции новых отелей миллениалам ближе: они мобильны, много путешествуют и могут легко оценить, будет ли апарт-отель востребован их единомышленниками. Поэтому за коммерческим интересом к доходности, стоит уверенность в собственном выборе.

Компания Бекар

Апарт-отель «Vertical We&I» – застройщик ООО "ИнтерРост", проектная декларация на сайте http://inter-rost.ru/dokumentyaciy/

Расчеты, отмеченные *, необходимо уточнять в отделе продаж.