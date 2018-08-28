Россиянин пострадал во время беспорядков в Германии

Во время столкновения демонстрантов из партии «Левые» и гражданского движения ProChemnitz в городе Хемниц в Саксонии пострадали 20 человек, включая гражданина России.

Беспорядки были вызваны убийством местного жителя, в котором подозревают двух мигрантов.

Как 28 августа сообщает посольство России в ФРГ, состояние пострадавшего во время столкновений Дмитрия М. находится в удовлетворительном состоянии. Дипломаты из консульства в Лепциге навестили россиянина и заверили, что угрозы его жизни нет.

Накануне в Хемнице был убит 32-летний немец. По этому делу был задержаны 23-летний сириец и 22-летний иракец. Эти новости привели к проведению двух крупномасштабных демонстраций, как сообщает The Bild.

Движение республиканцев ProChemnitz, к которому, по данным полиции, примкнули немецкие правые, призвало членов из других городов приехать поддержать своих соратников из Хемница. Левые также смогли вывести на улицы многочисленных сторонников. Вечером 27 августа демонстранты из двух групп начали кидать в друг друга бутылки и пиротехнику.

Полиция пыталась пресечь столкновения при помощи водометов, однако 18 граждан и 2 сотрудника правоохранительных органов пострадали. Стражи правопорядка чуть позже признали, что недооценили масштабы уличных акций.